Actualidade

O Rali de Portugal tem confirmada a realização da edição de 2021 do Campeonato do Mundo de ralis, revelou hoje Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP).

"Já há acordo para 2021, posso confirmar em primeira mão", disse o dirigente, após a apresentação da 54.ª edição da prova, realizada hoje na sede do ACP, em Lisboa.

Carlos Barbosa referia-se ao facto de atualmente já não existir o sistema de rotatividade de provas e que, apesar de existirem sete países com pretensão de entrar no Mundial, já há acordo para Portugal organizar a edição de 2021.