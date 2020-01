OE2020

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, acusou hoje o Governo de se ter esquecido da promessa eleitoral dos 150 milhões de euros no Orçamento do Estado para o parque habitacional público, anunciando a apresentação na especialidade desta proposta do PS.

Catarina Martins discursava hoje à noite na sessão promovida pelo BE no Fórum Lisboa, para assinalar os dois anos de mandato autárquico em Lisboa, com um executivo formado na sequência do acordo com o PS, tendo guardado os últimos minutos da sua intervenção para o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Lembrando "um grande debate de números" entre BE e PS durante a campanha eleitoral que teve um dos centros no investimento num parque público habitacional, a coordenadora do BE afirmou que o PS, numa "espécie de adenda ao seu programa eleitoral a que chamou impacto financeiro das medidas do programa eleitoral do PS", inscreveu "um parque habitacional público de habitação a custos acessíveis com 25 mil habitações até 2024", num total 600 milhões de euros, correspondendo "a um valor médio anual de 150 milhões de euros".