Actualidade

O Governo brasileiro, presidido por Jair Bolsonaro, decretou na quinta-feira novas regras de funcionamento da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), retirando-lhe, entre outras, o poder de emitir atestados de óbito.

As novas regras publicadas no Diário Oficial da União determinam, por exemplo, que a procura de corpos de desaparecidos políticos seja feita apenas mediante requerimento dos familiares.

Para a ex-presidente da CEMDP Eugênia Gonzaga, exonerada por Jair Bolsonaro um dia após ter contrariado o chefe de Estado, ao declarar que Fernando Santa Cruz, pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, tinha sido um morto político, sempre foi dever do Estado tomar a iniciativa de procurar e entregar os corpos de desaparecidos políticos.