Actualidade

A economia chinesa, a segunda maior do mundo, cresceu 6,1% em 2019, o ritmo mais baixo em várias décadas, que reflete um aumento débil do consumo interno e uma prolongada guerra comercial com os Estados Unidos.

Os dados oficiais difundidos hoje representam uma desaceleração de cinco décimas face ao crescimento registado em 2018, que tinha sido já o mais baixo desde 1990. O crescimento económico para o período entre outubro e dezembro fixou-se nos 6%, igual ao trimestre anterior.

JPI // JMC