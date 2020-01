Actualidade

Um novo tipo de pneumonia viral com origem na cidade de Wuhan, centro da China, causou esta semana uma segunda morte, informaram hoje as autoridades de saúde chinesas, enquanto outros cinco pacientes permanecem em estado grave.

Um homem de 69 anos morreu na quarta-feira, em Wuhan, um importante centro de transporte doméstico e internacional da China, onde a doença foi detetada pela primeira vez no mês passado, informou a Comissão Municipal de Higiene e Saúde daquela cidade.

A saúde do paciente, que adoeceu em 31 de dezembro, deteriorou-se nos últimos cinco dias, com miocardite grave [inflamação do músculo cardíaco], função renal anormal e múltiplos órgãos severamente afetados, detalharam as autoridades.