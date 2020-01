Actualidade

A União Europeia (UE) avisou hoje que recorrerá à Organização Mundial do Comércio (OMC), caso o acordo comercial parcial entre China e Estados Unidos causar "distorções comerciais" em detrimento das empresas europeias.

"As metas do acordo não são compatíveis com as regras da OMC se levarem a distorções comerciais", afirmou o embaixador da UE na capital chinesa, Nicolas Chapuis. "Caso isso se confirme, vamos recorrer à OMC para resolver este problema", admitiu.

Segundo o acordo assinado na quarta-feira, em Washington, a China comprometeu-se a importar 200 mil milhões de dólares (quase 180 mil milhões de euros) adicionais em bens oriundos dos Estados Unidos, nos próximos dois anos, incluindo produtos agrícolas, energia e bens manufaturados, para reduzir o défice comercial entre os dois países.