Actualidade

Quatro pessoas foram detidas na sequência de uma operação de combate ao crime de furto qualificado, na qual foram apreendidas viaturas, dinheiro e equipamentos, anunciou hoje a PSP do Porto.

Em comunicado, a PSP adianta que a operação policial tinha como alvo pessoas (sem residência fixa em território nacional) que de forma organizada se dedicavam à prática do crime de furto qualificado em todo o país.

Os suspeitos monitorizavam as pessoas que efetuavam levantamentos de dinheiro em dependências bancárias, seguiam-nas e depois de identificarem as viaturas em que as vítimas se deslocavam, recorriam a manobras de distração furando um dos pneus dos automóveis.