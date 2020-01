Actualidade

A China registou, em 2019, a menor taxa de natalidade desde a fundação da República Popular, em 1949, segundo dados publicados hoje pelo Gabinete Nacional de Estatísticas chinês (GNE).

O GNE estima que, em 2019, a taxa de natalidade do país mais populoso do mundo caiu para um novo recorde mínimo de 1,05% - um sinal ameaçador para um país que vai começar a enfrentar uma escassez de trabalhadores jovens nas próximas décadas.

No total, nasceram 14,65 milhões de bebés na China, menos 580.000 do que em 2018, quando aquela cifra foi já a menor desde 1961, ano em que o país atravessou um grave período de fome, na sequência do Grande Salto em Frente.