Actualidade

O despiste hoje do camião, cuja carga caiu na via, causou dois feridos ligeiros e mantinha-se às 08:30 a condicionar o trânsito no IC 17 nos dois sentidos na zona da Brandoa, Amadora, segundo a PSP.

Fonte da PSP de Lisboa adiantou à Lusa que cerca das 06:50 um veículo pesado de mercadorias despistou-se ao quilómetro 9 do Itinerário Complementar (IC) 17, no sentido Amadora-Odivelas, na zona da Brandoa, provocando a queda dos blocos de cimento que transportava na via.

"Após a queda dos blocos de cimento, uma viatura ligeira despistou-se e embateu num separador [também] de cimento que foi arrastado para o sentido contrário [Odivelas-Amadora]. Este despiste causou dois feridos ligeiros que foram transportados ao Hospital de Santa Maria", disse a fonte.