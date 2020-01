EUA/Irão

O líder supremo do Irão classificou hoje o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como "um palhaço" que finge querer ajudar os iranianos, mas vai atacá-los pelas costas com "um punhal envenenado".

As declarações do 'ayatollah' Ali Khamenei, antes de proferir a oração de sexta-feira em Teerão pela primeira vez desde 2012, decorreram numa altura em que se intensificam as tensões entre o Irão e os Estados Unidos.

Khamenei disse também os ataques iranianos contra bases militares dos Estados Unidos no Iraque foram um "golpe na imagem da América" como superpotência.