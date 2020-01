Actualidade

O diretor do Gabinete de Ligação do Governo central em Macau instou hoje a região "a persistir" na fórmula 'um país, dois sistemas', para que não se deixe abalar por "reviravoltas momentâneas" ou "interferências externas".

Num encontro com a imprensa em língua portuguesa e inglesa, Fu Ziying sublinhou que é necessário "manter a confiança" e insistir na aplicação do princípio que garante a Macau e a Hong Kong um elevado grau de autonomia a nível executivo, legislativo e judiciário.

Sem especificar as "reviravoltas momentâneas" ou as "interferências externas", as palavras de Ziying são proferidas no contexto da crise política em Hong Kong, da guerra comercial EUA/China e dias depois de a líder pró-independência de Taiwan, Tsai Ing-wen, ter sido reeleita.