Actualidade

O Parlamento Nacional timorense chumbou hoje, com a abstenção do maior partido da coligação do Governo, a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020.

A proposta de lei foi chumbada com 13 votos a favor, 15 contra e 25 abstenções, quase todas da bancada do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), maior partido do Governo.

ASP // VM