Actualidade

O trânsito no Itinerário Complementar (IC) 17, junto à Brandoa, Amadora, ficou normalizado às 09:53 de hoje depois de ter estado condicionado devido ao despiste de um veículo ligeiro que causou dois feridos, segundo a PSP.

Fonte da PSP disse à Lusa que o veículo ligeiro despistou-se hoje cerca das 07:00 no IC17, no sentido Amadora-Odivelas, tendo embatido num separador central de cimento, tendo projetado alguns pedaços para a via.

Deste acidente, cujo alerta foi dado às 06:49, resultaram dois feridos ligeiros que foram transportados ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa.