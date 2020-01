Actualidade

O primeiro-ministro timorense pediu hoje aos cidadãos que tenham "confiança nos órgãos do Estado" depois do chumbo da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, recordando o impacto que isso terá na vida nacional.

"Continuem a depositar confiança nos órgãos do Estado", disse Taur Matan Ruak, numa curta votação depois da proposta de OGE - a segunda apresentada pelo Governo - ter sido chumbada devido à abstenção do maior partido do executivo, o CNRT, de Xanana Gusmão.

Taur Matan Ruak recordou que o país vai assim continuar durante tempo indefinido com o regime de duodécimos, uma realidade que "afeta toda a população".