PSD

O presidente do Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD escreveu hoje aos presidentes de mesa das Assembleias de Secção pedindo "o esforço" de todos e lembrando as regras do regulamento que suscitaram mais dúvidas há uma semana.

Na carta, José Nunes Liberato agradece a todos os que participaram na primeira volta das eleições diretas para escolher o presidente do PSD no dia 11 e pede "o melhor esforço" de todos para a segunda volta, que decorre entre as 14:00 e as 20:00 de sábado em todo o país.

"Queria lembrar a todos, em especial, três regras que suscitaram dúvidas em algumas mesas no passado dia 11", refere o presidente do CJN.