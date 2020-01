Actualidade

O defesa-central Jardel e o médio Gabriel, recuperados de lesão, regressaram hoje aos convocados do Benfica, que defronta às 21:15, em Alvalade, o Sporting, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol.

Enquanto Jardel, com uma lesão muscular na coxa direita, ainda não tinha figurado nos convocados desde o início do ano, Gabriel, que sofreu um traumatismo no joelho esquerdo no embate frente ao Desportivo das Aves, da 16.ª jornada, falhou apenas o jogo da Taça de Portugal com o Rio Ave, disputado na terça-feira.

Nos restantes eleitos, o guarda-redes Vlachodimos regressa após ter ficado de fora por opção no jogo da Taça, registando-se as entradas de Taarabt, que jogou para a Taça, mas cumpriu castigo frente ao Aves, e de Florentino, que também regressa em convocatórias para a Liga, depois de ter integrado os escolhidos para a Taça.