Actualidade

Os distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria vão estar sob aviso amarelo na próxima madrugada devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes forte, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estes distritos vão estar sob aviso amarelo entre as 00:00 e as 06:00 de sábado por causa da chuva.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco e Coimbra por causa do vento forte, prevendo-se rajadas de 90 a 100 quilómetros por hora entre as 03:00 e as 21:00 de sábado.