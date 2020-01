Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que Portugal atingiu em 2019 novos máximos na angariação de investimento direto estrangeiro, com crescente diversificação de origem, mas avisou que a estabilidade macroeconómica é essencial para preservar a confiança internacional no país.

António Costa falava no encerramento de uma cerimónia de assinatura de 14 contratos de investimento em Portugal e que envolveram multinacionais como a Bosh, a Lauak e a Natixis, mas também a Bial, a Bluepharma ou a Vila Galé Internacional - uma sessão que decorreu no Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"Há um fator que é absolutamente fundamental, que é a estabilidade e a consistência do quadro macroeconómico do país. Portugal atravessou uma crise gravíssima, recuperou dessa crise e venceu-a. Por isso, não queremos seguramente mais alguma vez regressarmos a qualquer crise", declarou o líder do executivo.