OE2020

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública afirmou hoje ser a responsável pelo processo de descentralização, garantindo que está já em curso o processo e que foram já identificadas algumas dificuldades em vários municípios.

"Quem tutela esta área, para o bem e para o mal, é a minha área governativa, sou eu e os secretários de Estado que comigo colaboram quem, em última análise, tem a responsabilidade", disse Alexandra Leitão.

A ministra falava na Assembleia da República no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2020, numa audição conjunta das comissões do Orçamento e Finanças e de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local.