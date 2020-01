PR/Moçambique

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, remeteu para o final do ano o tema de uma eventual recandidatura ao cargo, ao falar hoje, quase no final de uma visita a Moçambique, onde já tinha respondido dizendo estar a "recarregar baterias".

"Se quero atingir aquilo que aparentemente quero atingir, como sabe, isso é uma matéria a ser tratada em Portugal e no final do ano, não propriamente no começo", disse, ao ser questionado pelos jornalistas.

Na terça-feira, à saída de um encontro com Filipe Nyusi, Presidente moçambicano, que tomou posse na quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa disse hoje estar a "carregar baterias em Moçambique".