(CORREÇÃO) Macau, China, 17 jan 2020 (Lusa) - O diretor do Gabinete de Ligação do Governo central em Macau instou hoje a região "a persistir" na fórmula 'um país, dois sistemas', para que não se deixe abalar por "reviravoltas momentâneas" ou "interferências externas".

Num discurso durante uma receção na festa de primavera de 2020 do gabinete de ligação do Governo central em Macau, Fu Ziying sublinhou que é necessário "manter a confiança" e insistir na aplicação do princípio que garante a Macau e a Hong Kong um elevado grau de autonomia a nível executivo, legislativo e judiciário.

Sem especificar as "reviravoltas momentâneas" ou as "interferências externas", as palavras de Ziying são proferidas no contexto da crise política em Hong Kong, da guerra comercial EUA/China e dias depois de a líder pró-independência de Taiwan, Tsai Ing-wen, ter sido reeleita.