A AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) indicou hoje que o investimento contratualizado atingiu um novo máximo em 2019, com 1,17 mil milhões de euros, permitindo a criação de mais 7.245 empregos.

Estes dados foram divulgados na cerimónia de assinatura de 14 novos contratos de investimento em Portugal, que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e que decorreu no Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Segundo os indicadores divulgados pela AICEP, o investimento quase duplicou face à média do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) no período entre 2008 e 2014, chegando em 2018 aos 1,1159 milhões de euros e aos 1,172 milhões de euros no ano passado.