OE2020

A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues, considerou hoje que a resposta do Governo à convergência dos sindicatos para uma greve geral da Função Pública no dia 31 "não chega".

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, afirmou hoje no parlamento que o Governo convocou as estruturas sindicais da administração pública para voltar a negociar a proposta de os aumentos salariais para este ano, de 0,3%.

Esta reunião foi agendada para 10 de fevereiro, depois da votação final do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).