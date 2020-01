Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) esclareceu hoje que os cinco detidos pelo envolvimento na morte do estudante cabo-verdiano, em Bragança, estão indiciados por um crime de homicídio qualificado e três tentativas de homicídio.

"Os cinco detidos estão indiciados por homicídio qualificado. Daquilo que é possível dizer, porque a investigação é dinâmica, na base dos factos estão motivos fúteis, motivos de uma desavença que ocorreu no interior do espaço lúdico e que teve, depois, desenvolvimento no seu exterior", afirmou o diretor nacional da PJ, Luís Neves.

A direção nacional da PJ realizou hoje, em Vila Real, uma conferência de imprensa "inédita" para dar esclarecimentos sobre o caso da morte do jovem cabo-verdiano Giovani Rodrigues, uma questão que extravasou a investigação criminal e provocou alarme social.