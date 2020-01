Actualidade

O filme "A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, vai fazer a sua estreia mundial no Festival de Cinema de Berlim, anunciou hoje a organização da mostra, que revelou o programa da recém-criada secção competitiva Encontros.

Com produção da Primeira Idade, o filme está integrado numa secção que tem por objetivo "apoiar novas vozes no cinema e dar mais espaço a narrativas diversas e a formas documentais no programa oficial", atribuindo prémios a melhor filme, melhor realização e uma distinção especial do júri.

A abrir a secção vai estar o novo trabalho de Cristi Puiu, intitulado "Malmkrog", que o comunicado da Berlinale descreve como um "'tour de force' de palavras e encenação, um fresco que fascina com precisão e invenção".