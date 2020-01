Actualidade

O cinema português vai marcar presença em várias secções competitivas do Festival Primeiros Planos de Angers, em França, contando ainda com a realizadora Cristèle Alves Meira, no júri de curtas-metragens, e o programador Miguel Dias, no da secção Diagonais.

A 32.ª edição do festival dedicado às primeiras obras começou hoje e prossegue até dia 26, tendo os filmes "Ave Rara", de Vasco Saltão, e "Poder Fantasma", de Afonso Mota, na competição de curtas-metragens, enquanto "L'Île aux Oiseaux", da dupla luso-suíça Maya Kosa e Sérgio da Costa, concorre na secção Diagonais.

Também em competição, mas na de cinema feito em contexto estudantil, apresenta-se "Em Caso de Fogo", de Tomás Paula Marques, já premiado em San Sebastián e no Curtas de Vila do Conde, que também distinguiu "Ave Rara".