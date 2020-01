Actualidade

O secretário da Cultura do Brasil, Roberto Alvim, divulgou um video sobre o Prémio Nacional das Artes parafraseando trechos de um discurso do ministro nazi da Propaganda, Joseph Goebbels e gerou uma onda de protestos no país.

Estabelecida a polémica, Roberto Alvim, na sua conta no Facebook, afirmou que a questão não passava de "uma falácia da esquerda" sobre "uma coincidência retórica" entre as duas afirmações.

"A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional, e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada", disse Alvim, no vídeo divulgado na conta oficial da Secretaria de Cultura.