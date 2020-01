OE2020

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, apelou hoje à intervenção do primeiro-ministro (PM) para que os sindicatos sejam ouvidos sobre os aumentos salariais na função pública antes da aprovação do Orçamento do Estado (OE2020).

Em declarações aos jornalistas em Braga, à margem do 12.º Congresso da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, Arménio Carlos disse que as negociações após a aprovação do Orçamento serão "uma falta de respeito, uma subversão, uma manipulação e um embuste".

"Apelamos ao primeiro-ministro para que intervenha e estabeleça o bom senso no que respeita à proposta que foi apresentada pela senhora ministra, para que chame os sindicatos da administração pública antes do dia 06 de fevereiro para discutir com eles aquilo que tem a ver, nomeadamente, com a política salarial", referiu.