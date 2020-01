OE2020

A ministra da Administração Pública garantiu hoje haver margem no Orçamento do Estado para elevar a proposta de aumentos salariais, de 0,3%, sublinhando que o objetivo da nova ronda negocial com os sindicatos não foi desmarcar a greve.

"Independentemente da data que marcámos com os sindicatos, é evidente que há margem no orçamento [para aumentos salariais acima de 0,3%] se não não iríamos estar a convocá-los para uma reunião num momento posterior à aprovação do Orçamento do Estado", disse a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, aos jornalistas, no parlamento, onde esteve a ser ouvida no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

"Há margem negocial para fazer acrescer alguma coisa aos 0,3%, seja na modalidade que for", afirmou Alexandra Leitão, recusando adiantar se o Governo irá beneficiar os salários mais baixos nesta nova negociação.