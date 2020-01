Actualidade

O filme "A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, vai fazer a sua estreia mundial no Festival de Cinema de Berlim, anunciou hoje a organização da mostra, que revelou o programa da recém-criada secção competitiva Encontros.

Com produção da Primeira Idade, o filme está integrado numa secção que tem por objetivo "apoiar novas vozes no cinema e dar mais espaço a narrativas diversas e a formas documentais no programa oficial", atribuindo prémios a melhor filme, melhor realização e uma distinção especial do júri.

"Beatriz e Henrique casaram no dia em que ela fez 21 anos. Henrique, oficial de marinha, passava largas temporadas no mar. Em terra, Beatriz, que aprendeu tudo com a verticalidade das plantas, cuidou das raízes dos seis filhos. O filho mais velho, Jacinto, é meu pai e sonhava poder um dia ser pássaro. Um dia, subitamente, Beatriz morre. A minha mãe não morreu subitamente, mas morreu quando eu tinha 17 anos. Nesse dia, eu e o meu pai encontrámo-nos na perda da mãe e a nossa relação deixou de ser só a de pai e filha", relata a sinopse do filme, enviada à Lusa pela produtora.