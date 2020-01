OE2020

Cerca de uma dezena de agrupamentos de escolas vão testar no próximo ano letivo o projeto "Educação a Tempo Inteiro" destinado aos alunos do 2.º ciclo, anunciou hoje o ministro da Educação.

A ideia do Ministério da Educação de passar a disponibilizar nas escolas de 2.º ciclo uma oferta de atividades extracurriculares foi conhecida esta semana e explicada hoje pelo ministro Tiago Brandão Rodrigues durante o debate da proposta de Orçamento do Estado para 20202 (OE2020) que está a decorrer nas comissões conjuntas do Orçamento e Finanças e de Educação, Ciência, Juventude e Desporto.

Segundo o ministro, em setembro, cerca de uma "dezena de agrupamentos que, em função da auscultação feita até 2019, e seguindo as recomendações internacionais" serão os primeiros a experimentar este projeto.