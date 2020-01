Actualidade

O presidente do Chega, André Ventura, confirmou hoje que a direção aceitou a demissão do líder do núcleo de Mafra e conselheiro nacional Tiago Monteiro, e ressalva que o partido não deixará a luta "contra o sistema".

"Recebi hoje, e aceitei, o pedido de demissão do conselheiro Tiago Monteiro", indicou o deputado numa nota enviada à agência Lusa, na qual recorda que o dirigente "teve sempre enorme entrega e lealdade para com o partido".

O conselheiro nacional do Chega Tiago Monteiro, líder do núcleo de Mafra, renunciou hoje aos cargos que desempenhava, um dia depois de ter sido noticiado que pertenceu a um movimento extremista, disse à Lusa fonte do partido.