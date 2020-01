OE2020

"Os Verdes" apresentaram alterações ao Orçamento do Estado de 2020 (OE2020) e tiveram "alguma abertura" do Governo para um reforço de mais de 400 contratações na conservação da natureza e florestas, disse hoje à Lusa fonte partidária.

A mesma "abertura" da parte do executivo foi manifestada quanto à proposta do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) para que os desempregados tenham direito a passe social gratuito e ainda no apoio à deslocação e deslocalização de professores.

Na área do ambiente, e ainda segundo a mesma fonte do grupo parlamentar do PEV, deverá ter "luz verde", durante o debate na especialidade, um reforço de meios na área da conservação da natureza e das florestas.