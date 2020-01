Actualidade

Os algoritmos do Youtube estão a encaminhar milhões de utilizadores de vídeos de empresas para a desinformação sobre as alterações climáticas, através de serviços de publicidade 'online', de acordo com uma investigação da comunidade virtual norte-americana Avaaz.

A organização não-governamental (ONG) analisou os vídeos que o Youtube recomenda quando os utilizadores pesquisam por "aquecimento global", "alterações climáticas" ou "manipulação climática".

A base da investigação foram as sugestões de vídeos e a barra abaixo da janela de reprodução da plataforma em dispositivos móveis e no lado direito do monitor dos computadores.