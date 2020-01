Actualidade

O realizador português João Nicolau é um dos convidados da edição deste ano do festival italiano Bergamo Film Meeting, que decorre em março, e onde será apresentada a sua obra completa.

De acordo com informação disponível no 'site' oficial do festival, a secção "Europe, Now", na qual se explora "o cinema europeu contemporâneo, da 38.ª edição do Bergamo Film Meeting, irá concentrar-se no trabalho de João Nicolau (Portugal), Rúnar Rúnarsson (Islândia) e Danis Taovic (Bósnia-Herzegovina)".

Durante o festival, que decorre entre 07 e 15 de março, "será apresentada a obra completa dos três realizadores, cujos trabalhos se caracterizam pela atenção às vicissitudes dos indivíduos imersos nas contradições da sociedade, à mercê dos turbulentos problemas geracionais, e dilacerados pelas complexidades dos conflitos sociopolíticos".