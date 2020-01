PR/Moçambique

O Presidente português classificou hoje como "uma decisão soberana de Moçambique" a estratégia para lidar com a violência armada na província de Cabo Delgado, Norte do país, enquanto os partidos da oposição defendem contactos com a comunidade internacional.

"É uma decisão soberana das autoridades moçambicanas, não me posso pronunciar sobre isso", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, reiterando uma posição genérica: "A melhor forma de combater a insegurança, a destabilização, venha de onde vier e seja qual for a motivação, é investir, ocupar o terreno, não o deixar vazio".

O Presidente português falava aos jornalistas antes de receber delegações dos partidos moçambicanos, no seu último dia de visita ao país.