Actualidade

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, está impedido de contactar o restante executivo e outros funcionários municipais, mas apenas quanto ao "objeto do processo" da "Operação Nortada", decidiu a Relação de Lisboa.

A informação foi hoje avançada à agência Lusa por Paulo Linhares Dias, advogado do também antigo presidente do PSD/Açores, que considera esta uma vitória para Gaudêncio, uma vez que a Relação só deu parcialmente razão às medidas de coação do Ministério Público.

"O Tribunal da Relação veio dar razão ao Ministério Público parcialmente. Não deu razão na questão de frequentar as instalações do município: mantém que ele é livre de frequentar as instalações do município. Mas deu razão na questão da proibição de falar com a vice-presidente, vereadores e funcionários, apenas quanto ao objeto do processo", explicou o advogado.