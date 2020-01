Actualidade

A Autoeuropa vai investir este ano 103 milhões de euros na modernização da operação logística e no aumento da capacidade de produção da fábrica de automóveis em Palmela, anunciou hoje a empresa.

A informação divulgada na página oficial da Volkswagen Autoeuropa na rede `Linked in´ salienta que o investimento na fábrica de Palmela significa investir nas pessoas, na região e no país.

"Investir na fábrica é investir nas nossas pessoas, na nossa região e no nosso país. Com a nova linha de corte nas prensas e a automatização do armazém de logística interna aceleramos o futuro", refere a empresa do grupo Volkswagen.