Actualidade

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vai instaurar processos disciplinares a dois trabalhadores e dois processos de contraordenação à associação de bombeiros do Beato e Penha de França, na sequência da morte do psicanalista Carlos Amaral Dias.

Carlos Amaral Dias morreu numa ambulância, em Lisboa, depois de o socorro ter demorado demasiado tempo. Um dia após a morte do psicanalista, a 03 de dezembro passado, o INEM anunciou a instauração de um inquérito, cujos resultados divulgou hoje.

De acordo com um comunicado do INEM, além dos processos aos dois trabalhadores e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Beato e Penha de França, um por incumprimento da lei relacionada com uso de desfibrilhadores e outro por incumprimento do Regulamento do Transporte de Doentes, o INEM enviou cópias do documento a quatro entidades.