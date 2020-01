Actualidade

Maputo, 17 jan 2020 ( Lusa) - O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou hoje um total de 18 membros para o novo Governo, numa lista em que 10 são caras novas em relação ao executivo anterior e oito são reconduções.

De acordo com um comunicado da Presidência moçambicana, Carlos Agostinho do Rosário mantém-se no lugar de primeiro-ministro, enquanto Adriano Maleiane, Max Tonela e João Machatine foram reconduzidos para os cargos de ministros da Economia e Finanças, dos Recursos Minerais e Energia e das Obras Públicas e Recursos Hídricos, respetivamente.

Celso Correia, Carmelita Namashulua e Helena Kida também permanecem no Governo, mas assumem pastas diferentes.