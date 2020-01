Actualidade

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, solicitou hoje uma reunião de urgência ao ministro da Administração Interna, na sequência dos incidentes no encontro entre Sporting e Benfica, da 17.ª jornada da I Liga.

"A Liga Portugal lamenta profundamente o sucedido esta noite, no Estádio de Alvalade, sendo situações como esta, que têm sido uma constante nas últimas semanas nos nossos estádios, que mostram que uma pequena franja de adeptos estraga um espetáculo destinado a todos e prejudica os verdadeiros protagonistas, que são os jogadores", escreveu a LPFP, em comunicado.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde o Benfica venceu por 2-0, com dois golos de Rafa, solidificando a liderança do campeonato, o jogo esteve mais de cinco minutos interrompido no início da segunda parte, devido ao arremesso de artefactos pirotécnicos para o relvado pelos adeptos dos 'leões'.