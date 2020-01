Actualidade

As comemorações do centenário de Bernardo Santareno começam hoje, em Lisboa, com um colóquio na Fundação Calouste Gulbenkian, em homenagem ao dramaturgo português, nascido a 19 de novembro de 1920.

Subordinado ao tema "É no Homem, nas suas urgentes e sangrentas ansiedades, que está a raiz da atual criação dramática", o colóquio é uma iniciativa da atriz e encenadora Fernanda Lapa e da sua Escola de Mulheres-Oficina de Teatro, em parceria com a Associação Portuguesa de Escritores.

O encontro vai abordar diferentes aspetos da vida e obra daquele que é tido como um dos maiores dramaturgos portugueses do século XX.