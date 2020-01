Actualidade

Os portugueses do território continental "têm de superar" o seu "défice de conhecimento" sobre as regiões autónomas e os respetivos órgãos de governo próprio, considera o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

"Acho que há um défice de conhecimento dos portugueses do continente em relação àquilo que são as regiões autónomas e as autonomias e os órgãos de governo próprio", declarou o centrista José Manuel Rodrigues, em entrevista à agência Lusa nas vésperas de o Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP fazer 100 dias (em 22 de janeiro).

Para o novo responsável do parlamento madeirense, órgão legislativo composto por 47 deputados (21 do PSD, três do CDS, 19 do PS, três do JPP e um do PCP), a situação "tem de ser superada nos próximos anos".