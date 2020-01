Actualidade

Os cinco candidatos à liderança do Partido Trabalhista britânico participam hoje em Liverpool no primeiro de uma série de debates com militantes, cujo voto será crucial na escolha do vencedor.

Os restantes debates previstos até agora vão realizar-se nos restantes fins de semana até ao final de fevereiro em cidades como Leeds, Bristol, Cardiff, Nottingham, Glasgow, Londres, Durham e Brighton.

Emily Thornberry, Jess Philips, Keir Starmer, Lisa Nandy e Rebecca Long-Bailey confirmaram no início da semana o acesso à segunda fase do processo, ao garantir o apoio de pelo menos 22 deputados ou eurodeputados.