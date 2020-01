Actualidade

Líderes africanos vão participar na Cimeira de Investimento Reino Unido-África na segunda-feira em Londres, a convite do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que quer aproveitar oportunidades económicas naquele continente, quando está já a preparar o pós-Brexit.

Os chefes de Estado de Moçambique, Filipe Nyusi; da África do Sul, Cyril Ramaphosa; do Egito, Abdel Fattah el-Sisi; do Maláui, Peter Mutharika; da Nigéria, Muhammadu Buhari; do Gana, Nana Akufo-Addo, e o primeiro-ministro das Ilhas Maurícias, Pravind Jugnauth, são algumas das presenças confirmadas.

A lista completa não foi divulgada pelo Governo britânico, sabendo-se, no entanto, que o Presidente da República de Angola, João Lourenço, cancelou a participação, enviando uma delegação chefiada pelo ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior. O Zimbabué não terá sido convidado.