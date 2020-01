Livre/Congresso

A deputada do Livre salientou hoje, perante o congresso, que a sua "consciência está tranquilíssima" em relação ao trabalho que efetuou, e acusou a assembleia do partido de "mentiras, manipulação e omissão" na resolução que apresentou.

Numa intervenção de pouco mais de 20 minutos, Joacine Katar Moreira Mostrou um documento com todas as iniciativas que ela e o seu gabinete levaram a cabo até agora na Assembleia da República.

"Estão aqui todas as coisas que fizemos até hoje", disse enquanto mostrava, a partir do púlpito, um dossiê com várias folhas.