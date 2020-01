Livre/Congresso

O fundador do Livre Rui Tavares pediu hoje que o partido volte "aos seus princípios" e não esteja focado apenas na questão da retirada da confiança à deputada Joacine Katar Moreira.

O fundador Rui Tavares pediu que o IX Congresso do partido não seja monopolizado pela questão da retirada da confiança política a Joacine Katar Moreira e apelou à "firmeza" na defesa dos princípios do Livre.

"O Livre prefere ser fiel aos seus princípios do que manter quaisquer cargos políticos", afirmou o fundador, na sua primeira intervenção sobre a resolução, desde que foram conhecidas as considerações da 42.ª Assembleia do partido.