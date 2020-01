Guiné-Bissau/eleições

O Presidente eleito da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, afirmou hoje que não vai abdicar de nenhuma das prerrogativas a que tem direito enquanto chefe de Estado, não esclarecendo se defende o reforço do presidencialismo no país.

"Eu não sou o homem da teoria, sou homem da prática", disse Umaro Sissoco Emabaló, em entrevista à Lusa, em Lisboa.

"O Presidente da República é muito importante no nosso sistema" e o "Governo é responsável politicamente junto ao Presidente da República e do Parlamento", disse Emabaló, que não se quis comparar com o chefe de Estado cessante, José Mário Vaz, que nomeou vários governos e entrou em litígio com a liderança dos vencedores nas legislativas, o Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC).