Guiné-Bissau/Eleições

O antigo dirigente do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau (PAIGC) e atual Presidente eleito, Umaro Sissoco Embalo, disse hoje que nunca votou naquela formação em que militou durante vários anos.

"Mesmo estando no PAIGC como dirigente, nunca votei no PAIGC", disse Sissoco Embaló, em entrevista à Lusa, em Lisboa, que fez parte de um grupo de quadros partidários que fundaram o Movimento para a Alternância Democrática (Madem G15).

A rutura deu-se depois do congresso do PAIGC em Cacheu, que confirmou a liderança de Domingos Simões Pereira, levando à expulsão de deputados dissidentes e de outras figuras do partido que faziam oposição interna.