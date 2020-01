Actualidade

O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, deu hoje por encerradas as negociações com o clube brasileiro Bragantino, por uma eventual saída do treinador Carlos Carvalhal, garantindo a permanência do técnico até ao final da época.

O emblema vila-condense confirmou, através de um comunicado, "contactos do Bragantino, através de um emissário, dando conta do interesse em Carlos Carvalhal", e esclareceu que foi transmitida ao clube, que vai este ano disputar a Série A brasileira, "a posição do Rio Ave sobre prescindir dos serviços do treinador".

"Estabelecido um prazo de resposta sem que tal tenha acontecido, damos por encerrado o assunto, pelo que, Carlos Carvalhal é e será treinador do Rio Ave, liderando o projeto com o qual nos comprometemos desde o primeiro dia", pode ler-se na comunicação do emblema vila-condense.